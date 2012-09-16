Мельниченко отдаст пленки по делу Щербаня адвокатам Тимошенко и Генпрокуратуре

{1-} Экс-майор Николай Мельниченко готов давать показания по делу об убийстве Евгения Щербаня. Также он выразил готовность передать пленки Генпрокуратуре и адвокатам Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в комментариях Радио «Свобода».

«Генпрокуратура обратилась к Министерству юстиции США с требованием, чтобы я передал записи в ее распоряжение. Я подчеркиваю: все сделаю, чтобы эти записи были официально переданы мной в распоряжение Генеральной прокуратуры Украины. Также я все сделаю, чтобы адвокаты Тимошенко также были ознакомлены со всеми записями, которые я передам в распоряжение Генпрокуратуры. Чтобы и адвокаты, и прокуратура могли их использовать в суде», - заверил он.

По словам экс-майора, оглашение его записей во время открытого суда пойдет на пользу и обществу, и Юлии Тимошенко.

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«Я готов давать показания, приезжать и, думаю, в ближайшее время – зависит от того, какая будет реакция в Украине – я приму решение», - заверил он.

При этом на вопрос, почему он только сейчас дал показания относительно убийства Щербаня, Николай Мельниченко заявил: «Я даю показания Генпрокуратуре Украины. 14 сентября я послал свои письменные показания в Министерство юстиции США. Когда я послал свои показания, то официально сообщил, что я это сделал».

Напомним, как сообщал «Главред», ранее Мельниченко на своей странице в Facebook заявил, что владеет записями разговоров, которые подтверждают, что убийство Щербаня заказал Павел Лазаренко, а «работу» киллеров оплачивала, в частности, и Юлия Тимошенко.

Отметим, что в партии «Батьківщина» опровергли слова экс-майора и выразили уверенность, что его заявления были сделаны «на заказ».

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