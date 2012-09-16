Иран создаст ядерное оружие уже через полгода - Израиль

{1-} Иран сможет получить ядерное оружие уже через шесть-семь месяцев.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ВВС.

«Они очень быстрыми темпами обогащают уран, который необходим для создания ядерной бомбы. Через полгода они проделают 90% работы по ее созданию», - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер призвал США принять меры по ограничению ядерной программы Ирана.

«Пока еще не слишком поздно, необходимо обозначить для них линию, которую нельзя пересекать», - добавил он.

Отметим, что США неоднократно сдерживали Израиль, который заявлял о необходимости нанесения превентивных ударов по ядерным объектам Ирана.

В Израиле убеждены, что Тегеран слишком близко подошел к созданию ядерного оружия.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, что Израиль заявил о начале работ по улучшению качеств баллистической ракеты «Эрроу-2». Разработка улучшений совместно израильскими и американскими специалистами.

Эти заявления прозвучали на следующий день после сообщений из Ирана - об успешном испытании баллистической ракеты малой дальности «Фатех-110».

фото: trend.az

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