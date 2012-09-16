Удар Израиля по Ирану готовы поддержать 25 стран - СМИ

В Ормузском проливе проходит беспрецедентная концентрация военно-морских сил 25 государств, готовых поддержать превентивный удар Израиля по ядерным целям Ирана.

Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По данным издания, в пролив переведены линкоры, авианосцы, минные тральщики и подводные лодки.

В то же время, министр по делам вооруженных сил Великобритании Ник Харви был отправлен в отставку из-за несогласия с планами Лондона поддерживать операцию против Ирана.

Атомный авианосец ВМС США John C. Stennis

Как заявил Харви своим помощникам, что его «исключили из состава правительства, чтобы избежать раскола в вопросе о поддержке превентивной атаки Израиля и США на ядерные объекты Ирана».

Отметим, что концентрация сил в Ормузском проливе связана с ежегодными учениями, которые продолжаются 12 дней с участием флотов США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других.

В учениях задействованы три американских авианосца класса «Nimitz». Как известно, авианосец «USS Nimitz» в 2010-м году нес 90 самолетов и вертолетов.

На вооружении иранских ВВС, в свою очередь, примерно 400 боевых самолетов.

Американские авианосцы прибыли в сопровождении 12 боевых кораблей: ракетных крейсеров, фрегатов, эсминцев и десантных кораблей с 1000 морскими пехотинцами и спецназовцами.

Британский флот на этих учениях представлен четырьмя минными тральщиками и судном RFA Cardigan Bay. Кроме того, ожидается участие новейшего эсминца HMS Diamond.

По мнению источников в британском оборонном ведомстве, в случае боевых действий наибольшую угрозу флоту коалиции будут представлять иранские мини-субмарины, торпедные катера, морские мины и береговые батареи противокорабельных ракет.

Отмечается также, что параллельно с данными учениями пройдут учения иранских ВМС и ракетных сил.

фото: kitsapsun.com

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