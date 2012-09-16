Россия рассекретила гигантское месторождение алмазов

{1-} Ученые Института геологии и минералогии Сибирского отделения рассказали о крупнейшем в мире месторождении алмазов.

Об этом заявил директор Института Николай Похиленко, сообщили в пресс-службе РАН.

Открытие этого месторождения может произвести революцию на мировом рынке алмазов.

Похиленко рассказал, что месторождение находится на границе Красноярского края и Якутии – в зоне Попигайской астроблемы – метеоритного кратера возрастом около 40 миллионов лет и диаметром около 100 километров.

Месторождение было открыто советскими учеными в 1970-х годах, но , по данным до недавнего времени было засекречено – в СССР его изучение заморозили в связи с тем, что в то время в стране строились заводы по производству синтетических алмазов.

Сейчас, после снятия секретности, ученые провели первые исследования и пришли к выводу, что ресурс месторождения превышает все разведанные на сегодняшний день мировые запасы алмазов.

«Речь идет о триллионах карат. Для сравнения – сегодня разведанные запасы месторождений Якутии оценивают в миллиард карат», - заявил Похиленко.

По словам ученого, алмазы, найденные в месторождении, особенно ценны благодаря тому, что они являются импактитами, то есть были образованы в результате падения метеорита. Эти алмазы в два раза тверже синтетических и природных алмазов, а также имеют большие размеры зерен, что делает их применимыми во многих сферах промышленности, в том числе обрабатывающей.

«Если брать нынешнее потребление технических алмазов за единицу, то прогнозных ресурсов Попигайского месторождения хватит всему миру на три тысячи лет», - заявил Похиленко.

В 2013 году сибирские ученые намерены организовать экспедицию для изучения Попигайского кратера.

Для оценки рентабельности добычи алмазов необходимо провести минералогические, технические и экономические исследования, поскольку никакой инфраструктуры для их добычи пока нет.

Фото: maps.google.com

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