Янукович поздравил иудеев с Новым годом

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана - Новым годом по иудейскому календарю.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Поздравляю еврейскую общину Украины с Рош ха-Шана – Новым 5773 годом. В эти праздничные дни суммируется год прошлый и возлагаются надежды на год грядущий, а души наполняются надеждами на лучшее и верой в добро», - говорится в поздравлении.

Янукович пожелал иудеям «в новом году крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия. Желаю вам быть записанными в Книгу Жизни».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 16 сентября начинается празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (тишри) по еврейскому календарю.

Как правило, Новый год приходится на сентябрь или октябрь. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

Новости по теме:

Как хасиды в Умани готовятся встречать Новый год

Сегодня после захода солнца иудеи начнут праздновать Новый год

В Умани ограничили движение: хасиды празднуют Новый Год

Массовое паломничество хасидов: самолеты прибывают в Украину каждые полчаса