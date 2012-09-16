Филарет просил Януковича помиловать Тимошенко и Луценко

{1-} Патриарх УПЦ КП Филарет попросил главу государства Виктора Януковича о помиловании Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы избежать внутренних потрясений и разделения нации.

Об этом сообщает УНИАН.

«Говорил я с Президентом Януковичем и о заключенных Тимошенко и Луценко. Мы не вмешиваемся в судебные дела, но просили у Президента об их помиловании, чтобы успокоился народ и не было разделения нации и внутренних потрясений», - сказал патриарх.

По его словам, он имел возможность «напомнить Президенту Януковичу и его окружению, что они тоже христиане, и что их когда-то тоже будет ожидать Суд Божий».

В то же время, Филарет подчеркнул, что Янукович оказался Президентом, который «не хочет быть российским губернатором в Украине, а хочет быть украинским президентом».

Патриарх также заявил, что Церковь «будет поддерживать начинания Януковича, которые будут направлены на развитие и защиту интересов украинского государства».

Филарет отметил, что в последнее время разговаривал с президентом «на важные темы защиты общественной морали» в Украине.

«Например, нас тревожит вопрос абортов. Потому что если будет сокращаться наша нация, территорию Украины постепенно заселят другие народы, в частности из мусульманского мира и Китая. И они будут управлять украинской территорией. Поэтому нужно больше рожать украинцев, чтобы не было в будущем этой проблемы», - отметил он.

Также, по словам Филарета, Церковь обращалась к президенту с просьбой не разрешать в Украине однополые браки.

«Это большой стыд для христианской цивилизации. В Европе официально приняли законы, позволившие сочетаться мужчине с мужчиной, или женщине с женщиной. Забывают христиане о том, за какой грех Господь сжег Содом и Гоморру», - отметил Филарет.

фото:lb.ua

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