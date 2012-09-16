Эксперт считает, что после рекламы сигарет надо запретить рекламу фастфудов

{1-}Закон о запрете рекламы табачных изделий идет в ногу со временем и вслед ему надо принять закон запрещающий рекламу фастфудов. Такое мнение высказал политолог "Контекст-медиа" Алексей Валевский в эфире "Эра-FM".

"Этот закон не популистский. Это вполне нормальный закон, который идет в ногу со временем. Условно говоря, дух времени состоит в том, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. По статистике, среди жителей Украины очень много курильщиков, гораздо больше, чем в других европейских странах. Статистика заболеваний от курения вообще удручающая", - сказал он, пишет Gazeta.ua.

По его мнению, должен быть принят и закон о запрете рекламы питания в фастфудах.

"Хотелось, чтобы на этом наши политики не остановились и принимали другие аналогичные законы. Например, запрет рекламы продуктов из фастфудов. По мнению многих медиков, эта пища вредна для здоровья", - отметил Валевский.

В свою очередь, политолог Игорь Рейтерович также выразил убеждение в необходимости введения закона о запрете рекламы табачных изделий.

"Об этом закон уже давно говорили. Я бы сказал, что он в русле европейской тенденции. У нас модно подражать европейским традициям. Во многих странах Европы реклама сигарет или существенно ограничена, или запрещена", - отметил эксперт.

Напомним, в Украине сегодня вступил в силу закон запрещающий рекламу табачных изделий.

Как уже писал Главред, парламент принял этот закон 22 сентября 2011 года, однако к его тексту были претензии со стороны народных депутатов. После длительных выяснений и согласований текста в Раде он был направлен на подпись Президенту. Глава государства подписал его 13 марта 2012 года, но согласно переходным положениям он вступил в силу именно с 16 сентября.

фото: report.kg

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