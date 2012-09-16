Политолог предвидит скорое освобождение Тимошенко и Луценко

{1-}Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко могут освободить из заключения, когда Европа признает легитимность парламентских выборов. Об этом в эфире телеканала ТВi заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, пишет Gazeta.ua.

По его мнению, Европа признает украинские парламентские выборы. Только после этого, по его словам, дела Луценко и Тимошенко будут закрыты.

"Я думаю, после этого их уже можно выпускать", - сказал Погребинский.

Напомним, на днях ГПТС сообщила, что во время планового осмотра палаты Центральной районной больницы "Укрзалізниці" № 5 города Харькова, где с 9 мая лечится под охраной тюремного конвоя Юлия Тимошенко, среди ее личных вещей был обнаружен тайник с запрещенными устройствами.

Как следствие, в палате Тимошенко были конфискованы дозиметры, которые, по ее словам, показывали превышение нормы радиации.

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