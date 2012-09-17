Мавроди создал новую партию - МММ

{1-}В России появилась новая политическая партия - Всероссийская политическая партия МММ. О создании политсилы было объявлено в Курске в воскресенье, 16 сентября. Учредительный съезд партии выбрал ее председателем основателя финансовых пирамид МММ и МММ-2011 Сергея Мавроди, сообщает Лента со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Основными задачами новой партии, по заявлению участников съезда, является "справедливое перераспределение имеющихся средств, их рациональное использование и забота об окружающих". Лозунгом Всероссийской политической партии МММ стала фраза "Мы меняем мир".

На съезде был принят устав и программа партии, а также избраны ее руководящие органы. В общей сложности мероприятие посетили делегаты из примерно 50 регионов России.

В августе 2012 года Сергей Мавроди сообщил о том, что он создал политическую партию в Украине и заявил о намерении принять с ней участие в выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года. С тех пор о дальнейших шагах партии не сообщалось.

Сергей Мавроди и ранее участвовал в политической деятельности. В 1994 году он был избран депутатом Государственной Думы, однако через год был лишен депутатского мандата. В 1996 году Мавроди намеревался участвовать в выборах президента РФ, однако ЦИК отказал ему в регистрации.

Напомним, в России и некоторых других странах в связи с деятельностью МММ-2011 были возбуждены уголовные дела.

В марте 2012 года в прессе прошла информация о задержании Мавроди за неуплату штрафов. Однако сам он позднее заявил, что никто его не задерживал.

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