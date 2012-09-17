Американского пастора, сжигавшего Коран, не пустили в Германию

17 сентября 2012, 00:46

{1-}Германия запретила вїезд на свою территорию американскому пастору Терри Джонсу, известному благодаря публичному сожжению Корана. Министерство внутренних дел страны объяснило такое решение "интересами общественной безопасности", сообщает Лента со ссылкой на Agence France-Presse.

Джонс должен был прибыть в Германию по приглашению ультраправой организации Pro Deutschland. Организация также планировала организовать в Берлине показ антиисламского фильма Невинность мусульман. Между тем, глава МВД Германии заявил, что ведомство попытается найти положения в законодательстве, которые позволили бы запретить эту акцию.

Фильм "Невинность мусульман" был снят в США и увидел свет к годовщине терактов 11 сентября. Несмотря на то, что лента не предназначалась для широкого проката, она вызвала массовые акции протеста во многих странах мира, жители которых сочли ее оскорбительной.

В некоторых странах демонстрации сопровождались нападениями на американские посольства и столкновениями с охраняющими их сотрудниками правопорядка. В ливийском Бенгазе в результате атаки на консульство США погибли четыре человека, в том числе посол США Кристофер Стивенс.

Пастор Терри Джонс на протяжении нескольких лет известен своими антиисламскими настроениями. В 2010 году он впервые заявил о намерении публично сжечь Коран, а в марте 2011 года осуществил задуманное. Месяц спустя суд запретил пастору на протяжении трех лет приближаться к мечетям. 

В апреле 2012 года Джонс снова сжег несколько экземпляров Корана и изображений пророка Мухаммеда во Флориде.

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