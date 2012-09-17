Мельниченко рассказал об оффшорах, куда Тимошенко выводила деньги

{1-} Экс-майор Управления госохраны Николай Мельниченко продолжает открывать подробности убийства бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня, причастным к которому он назвал экс-премьера Павла Лазаренко и экс-премьера Юлию Тимошенко, и рассказал об оффшорах, куда выводились деньги из Украины, сообщает «Сегодня».

«В кабинете Кучмы (второй президент (1994-2005) Леонид Кучма – Ред.) назывались суммы, которые перечислялись за убийство Щербаня со счетов ЕЭСУ, а также которые выводил из Украины через офшоры Александр Тимошенко, муж экс-премьера», — сказал экс-майор изданию.

Однако цифр Мельниченко не назвал.

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В своих показания экс-майор также сообщает: «30.05.2000 генпрокурор Потебенько возбудил уголовное дело против Лазаренко за организацию умышленного убийства Щербаня из корыстных побуждений и организацию заказных убийств Бакая и Волкова. Материалы дела были направлены в США».

Ранее «Главред» сообщал, что Мельниченко заявил: 12 июня 2012 года к нему якобы обратился муж Юлии Тимошенко, который предложил лжесвидетельствовать против нынешнего Президента. А именно — дать показания, что заказчиком убийства Щербаня якобы является Виктор Янукович, для чего предстояло сфальсифицировать записи его разговоров с Кучмой.

фото: wek-com.ua

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