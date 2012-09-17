Еврокомиссар рассказал о реформах в Украине: два шага вперед, один назад

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле считает, что по пути в Европу Украина достигла определенного прогресса в реформах, который можно охарактеризовать словами – два шага вперед, шаг назад.

Об это Фюле рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ-Украина».

Дипломат рассказал, что во время встречи с Виктором Януковичем украинский Президент упомянул о неких дополнительных условиях, которые ЕС якобы выдвигает для подписания соглашения об ассоциации. «Мне пришлось пояснить ему, что никаких дополнительных вопросов у нас не появилось. А то, о чем идет речь, соблюдение европейских ценностей, беспокоило нас с самого начала переговоров между Украиной и ЕС, и мы это каждый раз подчеркивали», - заметил Фюле.

Говоря о саммите Украина—ЕС, который должен состояться в 2012 году, дипломат подчеркнул, что состоится он в этом году или в следующем — решение об этом предстоит принять на уровне лидеров (Украины и ЕС.— Ред.).

«Думаю, обе стороны понимают, что саммит — важное событие, которое стоит проводить каждый год. Но при этом необходимо, чтобы саммит был подготовлен, чтобы он продемонстрировал позитивные изменения», - заявил еврокомиссар.

«Мне кажется, мы четко показали, какие изменения хотим увидеть в Украине для дальнейшего сближения, и сегодня мы снова говорили об этом с Президентом. Речь шла о важности выборов, о проблеме избирательного правосудия и необходимости исправить его последствия и, наконец, о реформах. Мы четко сказали, какой прогресс во внедрении реформ мы видим. Его можно коротко описать как "два шага вперед, один назад"», - подчеркнул Фюле.

Ранее «Главред» сообщал, что в Ялте, где проходил форум «Ялтинская европейская стратегия», Янукович провел длительную встречу с Фюле, а также министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом и президентом Комитета иностранных дел Европарламента Эльмаром Броком.

фото: president.gov.ua

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