Мать журналиста продолжает получать письма от Георгия Гонгадзе

Мать пропавшего 12 лет назад журналиста Георгия Гонгадзе – Леся Гонгадзе продолжает получать от него письма, о чем заявила в интервью «Сегодня».

Она также рассказала о важном документе, который развенчивает миф о том, что якобы ее сын был наемником и террористом.

«Документ подтверждает, что в Сухуми он был как журналист, а не наемник. Для моей семьи это очень важно, — утверждает мать журналиста.

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«А еще два года тому назад я получила от Георгия три письма из Днепропетровской области. Там стопроцентно его и почерк, и стиль написания. Одно из них — это поздравительная открытка на Пасху. В конце было написано, чтобы я никому его не показывала, иначе из-за этого будет только хуже», - рассказал Леся Теодоровна.

Мать до сих пор не верит, что найденное тело принадлежит сыну. «Я дождусь правды», — сказала нам она.

Впрочем, все экспертизы давно подтвердили принадлежность найденного черепа к останкам Георгия.

Напомним, что 16 сентября исполнилось 12 лет, как исчез журналист Георгий Гонгадзе, но финиша процесса по его делу не видно до сих пор. Над четвертым из обвиняемых в убийстве (трое уже отбывают наказание), бывшим начальником милицейской «наружки» Алексеем Пукачем уже полтора года идут суды, очередное заседание — 21 сентября. С самого начала дело слушается в закрытом режиме.

«Я заявила ходатайство о допросе 11 дополнительных свидетелей, суд еще не дал ответа», — рассказала адвокат вдовы Гонгадзе Валентина Теличенко.

фото: Владислав Мусиенко / Главред

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