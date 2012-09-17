Российский авианосец "Адмирал Горшов" опозорился на испытаниях

Российский авианосец "Адмирал Горшков", получивший название "Викрамадитья" (Vikramaditya) и в этом году не доплывет до Индии.

Сроки передачи Индии бывшего российского крейсера снова переносятся.

У будущего крейсера ВМС Индии обнаружен брак в агрегатах силовой установки. Во время ходовых испытаний в Баренцевом море у корабля вышли из строя сразу семь из восьми паровых котлов. В итоге Россия потеряет 1 миллиард рублей, а Индия — один год, пишет "Коммерсантъ".

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По информации источника близкого к «Рособоронэкспорту», 8 июля "Адмирал Горшков" с совместным российско-индийским экипажем вышел на испытания в Баренцево море. Программа была рассчитана на 124 дня, а одной из приоритетных задач являлись испытания силовой установки авианосца. Как утверждает собеседник, авианосец нормально двигался на малом и среднем ходу, когда же он набрал значительную скорость в 30 узлов, система аварийного оповещения выдала сигнал о неполадках в энергетической установке. "Крейсер попросту встал", - сообщил собеседник.

По словам источника, готовившего авианосец к ходовым испытаниям, проблема в том, что индийская сторона отказалась от традиционной теплоизоляции паровых котлов - асбеста, объяснив это повышенной опасностью для экипажа. Из-за таких условий разработчику котлов - Специальному конструкторскому бюро котлостроения (СКБК) - пришлось искать альтернативный вариант: вместо асбеста паровые котлы КВГ-3Д были обложены огнеупорной кирпичной кладкой.

"Когда специалисты добрались до самой энергоустановки, стало понятно, что кирпичная кладка вокруг котлов попросту рассыпалась, не выдержав температуры. О состоянии самих котлов можно будет судить только после того, как авианосец доберется до "Севмаша", но опасения, что все их придется менять, небезосновательны", - сообщил собеседник.

Корабль должны были передать Индии 4 декабря - в День военно-морского флота этой страны. Ранее сроки неоднократно сдвигались. Первоначально корабль должны были сдать Индии еще в 2008 году.

Специалисты пояснили, что теперь авианосец ждет длительный ремонт или замена паровых котлов.

По словам источника, индийское министерство обороны уже осведомлено об инциденте.

Газета "Известия" со ссылкой на представителя северодвинского "Севмашпредприятия" пишет, что в итоге Россия потеряет на ремонте около 1 млрд рублей. "Эту финансовую проблему "Севмаш" намерен решить, разделив ее с Балтийским заводом - изготовителем котлов, также рассчитываем получить господдержку. С индийцев дополнительные деньги браться не будут", - заявил представитель предприятия. Так как подобного рода сложные технические работы можно будет провести только весной, передача корабля индийской стороне будет отложена не менее чем на год.

Фото: oborona.ru

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