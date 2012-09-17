Мельниченко рассказал, как просил у бютовца 10 тысяч долларов

{1-} В БЮТе прокомментировали обнародованные экс-майором Управления госохраны Николаем Мельниченко записи, на основе которых он обвинил Юлию Тимошенко и Павла Лазаренко в причастности к убийству бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня.

Зампредседателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Роман Забзалюк заявил, что Мельниченко требовал от партии денег и обеспечения его избрания в парламент, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

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А с февраля по июль экс-майор не раз лично выходил на него и на других людей и, постоянно напоминая о своем трудном материальном положении, предлагал обнародовать записи, которые доказывают прямое отношение к убийству Евгения Щербаня Президента Виктора Януковича, первого зама генпрокурора Рената Кузьмина и других высокопоставленных чиновников.

«Я обнародую записи, на которых Николай Азаров неоднократно предупреждал Кучму о том, что Янукович — это бандит, от которого нужно избавиться, ибо он опасен и имеет отношение к гибели Щербаня и других»,— передал слова Мельниченко бьютовец Забзалюк.

Однако Мельниченко почти все сказанное народным депутатом отрицает. «Я действительно обращался к Забзалюку с просьбой, чтобы он помог вернуть одолженные его однопартийцу Вячеславу Неволько 10 тыс. долларов»,— объяснил он изданию.

По его словам, «все остальное», сказанное Забзалюком, не соответствует действительности: «У Ромы же есть практика тайного записывания разговоров — он даже меня в этом деле переплюнул! Если я такое говорил — пусть обнародует разговоры».

Ранее «Главред» сообщал, что Забзалюк стал фигурантом «тушкогейта», заявив, что за уход из оппозиционного лагеря платят по 500 тыс. долларов и даже обнародовал аудиозаписи.

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