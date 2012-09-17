Кандидаты в нардепы могут безнаказанно врать: декларации никто не проверяет

{1-}По новому закону, принятому в 2011 году достоверность поданных в ЦИК деклараций кандидатов в депутаты о доходах никто проверяет.

Налоговая служба лишена таких полномочий, а Центризбирком не наделен ими. "Вы же знаете, если законом не предусмотрено, то государственные органы не могут выполнять того, на что им законом не предоставлено права... А сейчас не предусмотрено", - пояснил юрист, эксперт по избирательному праву Сергей Кальченко, передает ТСН-Тижня.

За правдивость данных кандидат вообще никто не отвечает. Его даже не могут снять с выборов. Легкое наказание может быть только за несвоевременно поданную в ЦИК декларацию. Это штраф до 13,5 тысяч гривен. То есть писать можно что угодно - хоть сплошную ложь.

Опасаться следует только конкурентов, которые могут использовать эти сведения против кандидата. Кальченко добавляет, что нет одинаковой практики относительно предоставления деклараций о доходах кандидатами в депутаты или президенты.

Например, законодательство Армении и Албании вообще не предусматривает предоставления таких сведений. Поэтому сами избиратели должны решить, насколько честным является тот или иной кандидат и стоит ли за него голосовать. Проверить материальную независимость и порядочность кандидатов в округе просто. Это лишь 5 минут в Интернете на сайте ЦИК. Все декларации там в свободном доступе. И обманщиков видно сразу.

Кандидаты в депутаты тратят миллионы гривен на избирательные кампании, хотя согласно декларациям о доходах они едва ли не бедняки

Пренебрежение к декларации у многих кандидатов становится очевидным, достаточно лишь заглянуть в оформленные ими бумажки.

Например, декларация кандидатки Таисии Повалий. Согласно этому документу ни она, ни члены ее семьи не имеют не то что земли и дома, а даже маленькой квартирки. Причем никакого жилья не арендуют, поэтому, где живут - неизвестно. Хотя в Интернете полно фотографий кандидатки с видами ее жилища. Также у певицы нет средств на банковских счетах и никаких заработков, полученных за рубежом.

Между тем, если зайти на персональный сайт Таисии Николаевны, можно увидеть, что она постоянно гастролирует, преимущественно по соседним странам. Певица не имела возможности объяснить СМИ, где правда, так как была как раз в одной из таких поездок.

В декларации Михаила Поплавского тоже не все гладко. В ней указано, что поющий-ректор имеет всего 15 квадратных метров земли и не владеет ни одним автомобилем. При том, что в прошлом году заработал более 5 миллионов гривен, а на счетах держит почти 20 миллионов. Представители ректора содержание его декларации не комментировали.

Состоятельным представляется и футболист Андрей Шевченко, который за прошлый год получил более 13 миллионов гривен. У него и его агитационного соседа Остапа Ступки одни из немногих правдоподобных финансовых отчетов среди столичных политиков.

Фото; видео: tsn.ua

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