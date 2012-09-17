Жириновский считает беспорядки среди мусульман предвыборными технологиями США

{1-}Российский политик Владимир Жириновский заявил, что волнения среди мусульман являются частью избирательных технологий США.

По его мнению, чтобы победить, кандидату нужно создать мировую провокацию.

Кандидатам в президенты нужно получить отрыв друг от друга в 2-3%, и это можно сделать, только создав мировую провокацию, чтобы весь мир задрожал, сообщает УНН.

Об этом в эфире одного из российских телеканалов, комментируя беспорядки среди мусульман в связи с выходом скандального американского фильма о пророке Мухаммеде, сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"К 6 ноября мы все будем жить в очень тяжелой обстановке: и Барак Обама, и Митт Ромни хотят победить. Им нужно 2-3% и это можно сделать только создав мировую провокацию, чтобы весь мир задрожал. А Обама все остановит - сильный президент, давайте за него голосовать! Или наоборот, он ничего не сможет сделать, побеждает Митт Ромни. И после 6-го ноября в мире все прекратится и успокоится. Новые современные избирательные технологии", - подчеркнул Жириновский.

Фильм "Невиновность мусульман" вы можете посмотреть здесь

Напомним, недавно в Интернете была размещен фильм "Мухаммед, пророк мусульман". По мнению верующих мусульман, в фильме прозвучали оскорбления в адрес пророка. Именно после этого фильма мусульманским миром покатилась волна беспорядков, во время которых верующие начали мстить американцам за оскорбление их религии. Массовые беспорядки начались после того, как в Ливии были убиты четыре представителя посольства США, среди которых был и главный дипломат страны.

фото: lenta.ru

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