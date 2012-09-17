Филарет рекомендует голосовать за защитников украинского языка

{1-}УПЦ КП на будущих парламентских выборах рекомендует верующим христианам, всем своим прихожанам голосовать за тех, кто защищает украинский язык. Об этом патриарх Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет сказал на пресс-конференции в Черновцах.

«Хотя Киевский патриархат УПЦ на сегодня является самой большой церковью, наш принцип - это невмешательство в политику. Поскольку выборы – это политический процесс, наша церковь не занимается агитацией за ту или иную политическую партию», - отметил патриарх.

Однако, по его словам, для УПЦ КП «не безразлично, какой дорогой пойдет Украина».

«Именно поэтому мы даем общие установки, за каких кандидатов нужно голосовать. Речь идет не о партиях, а о кандидатах любых партий, за которых рекомендуем голосовать верующим нашего патриархата. Прежде всего, мы говорим: голосуйте за те партии и тех кандидатов, которые защищают украинский язык. Если этого кандидаты не делают, значит они против украинского государства и не хотят ее защищать, поэтому просим за таких не голосовать», - заявил патриарх УПЦ КП .

Как сообщал Главред, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет Филарет попросил главу государства Виктора Януковича о помиловании Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы избежать внутренних потрясений и разделения нации.



фото:lb.ua

Новости по теме:

Филарет считает грехом покупать дорогие часы



Главы Церквей Украины призвали не спекулировать на «языковых» вопросах



Филарет рассказал о рабах и Москве