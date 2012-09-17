Тимошенко надеется на помощь Путина – западные СМИ

{1-} Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко – Евгения Тимошенко – заявила, что президент России Владимир Путин публично подержал ее мать и является одним из немногих, кто может ей помочь.

Об этом она заявила в интервью австрийскому изданию Der Standard, сообщает InoPressa.

«Мы не думали, что страх и иррациональное желание мести у Януковича и его людей окажутся сильнее политических убытков, возникающих из-за ареста и преследования моей матери», - подчеркнула Женя Тимошенко.

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«Она действительно находится в изоляции. У нее нет доступа в интернет и к телефону, хотя у всех заключенных есть на это право», - отметила дочь политика. Однако, продолжила дочь экс-премьера, голос Тимошенко из тюрьмы представляет собой большую опасность для режима.

Евгения Тимошенко также сказала, что ее активность направлена только на освобождение матери из тюрьмы, спасение ее жизни и поддержку демократических сил в Украине и что сама она не собирается идти в политику.

Женя также заявила, что Владимир Путин и Юлия Тимошенко в свое время добились очень успешного завершения переговоров, благодаря которому закончился газовый кризис, а Украина получила 20-процентную скидку на технический газ.

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«Моя мать подписала меморандум, чтобы избавиться от политического аспекта ежегодных переговоров и создать больше рыночности и прозрачности в газовой торговле. Многие это поняли, и именно Путин, вероятно, понял это лучше всех. Путин публично поддержал ее, и он, вероятно, один из немногих, кто может разрешить этот кризис и освободить политзаключенных. Мы надеемся, что он поможет», - сказала она.

По ее словам, ЕЭСУ, которой руководила Тимошенко, прославилось тем, что не работало по коррупционным правилам режима Кучмы.

«В 1999 году в парламенте восемь человек решили не поддерживать Кучму. Именно тогда и произошел разрыв между ней и Кучмой с Азаровым, который тогда был главой финансовых органов, а сейчас занимает пост премьера», - рассказала она. По ее словам, после этого Кучма довел предприятие до банкротства с помощью проверок.

«Моя мать никогда не была олигархом. Обычно олигархи близки к режиму, имеют бизнес в монополизированных отраслях и владеют телеканалами или другими СМИ», - добавила Женя.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин заявил о том, что готов забрать Тимошенко на лечение в Россию, если на то будет воля украинских властей, а президенту Франции Олланду он рассказал, что Тимошенко посадили за подписание газовых контрактов с Россией, но «её место не в тюрьме».

фото: derstandard.at

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