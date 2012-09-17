Украина и Россия начинают бой за Керченский пролив

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20 сентября начинается очередной раунд переговоров о разделе Керченского пролива между Азовским и Черным морями. Полоска воды между Азовским и Черным морями может принести немалый доход.

Между Украиной и Россией начинается реальная борьба за экономические выгоды поделенного на двоих моря, сообщает ТСН.

Переговоры об украино-российской границе в Керченском проливе идут с начала 1990-х.

Украина настаивает на разделении по линии советской административной границы между двумя республиками бывшего СССР. Это позволило бы нашей стране и дальше владеть Керчь-Еникальским каналом – единственным судоходным путем из Волго-Донского бассейна в Черное море и мировой океан. И это крайне раздражает Кремль.

Напомним, два месяца назад после переговоров президентов Виктора Януковича и Владимира Путина появилась информация о том, что компромисс найден, и граница будет разделена. Однако как именно – не сообщили, переговоры проходили в условиях повышенной секретности. Где пройдет граница, и на каких условиях российские суда будут проходить в Черное море, не разглашается.

Впрочем, по косвенной информации можно сделать несколько выводов.

Судя по всему, кордон пройдет геополитически выгодно для Украины: за нами остается остров Тузла и судоходный канал. Через 21 год независимости Украина получит замкнутую линию государственной границы.

Но за это придется заплатить серьезными уступками в хозяйственных вопросах. Будет создана совместная корпорация по управлению каналом и россияне будут иметь так называемое "право ключа". Это приведет к потере украинской стороной доходов от лоцманской и навигационной деятельности, которая обеспечивает грузовую перевалку на рейде пролива.

"Доход порта – около 40 миллионов гривен, из которых четверть составляют как раз прибыли за проход судов через Керчь-Еникальский канал", – говорит директор центра криминологических исследований Вячеслав Коновалов. "Если у него забрать четверть доходов, то я боюсь, вполне возможно, что через год-два мы получим банкротство порта", – добавляет он.

Кроме того, Украина разрешит российским компаниям разведку и разработку запасов нефти и газа на шельфе Черного моря. По оценкам экспертов, лишь минимальный запас газа в этой зоне составляет около 75 миллиардов кубометров.

Еще одно узкое место в борьбе за государственные границы, где пройдет линия деления – по поверхности воды или по дну. И это будет иметь решающее значение для определения собственности и добычи энергоресурсов на Азове.

Как ранее писал Главред, в начале сентября стало известно, что Россия предлагает присоединить часть канала к своей акватории.

В то же время, глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина пока не смогли окончательно договориться о границе в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, хотя и есть принципиальное понимание по некоторым аспектам. «Ничего, к сожалению, не подписано», — подчеркнул дипломат.

фото: nnm.ru

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