В центре Харькова расстреляли двоих человек

{1-} В воскресенье, 16 сентября, в центре Харькова неизвестный расстрелял двух человек. Один мужчина убит, второй - в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла на ул. Данилевского. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, сообщает «Интерфакс-Украина».

В отделе по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области информацию об инциденте подтвердили и пообещали дать более подробный комментарий в ближайшее время.

Ранее «Главред» сообщал, что на прошлых выходных в Одессе произошло резонансное убийство - бывший сотрудник уголовного розыска по прозвищу «Миша Толстый», расстрелял из нагана местного Владимира К. по прозвищу «Книжник», заявив, что конфликт произошел из-за денег.

фото: ua-reporter.com

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