Еврокомиссар назвал условия проведения саммита Украина–ЕС

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Cаммит Украина–ЕС состоится только в случае реализации Украиной своих обязательств перед Евросоюзом.

Об этом комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявил в интервью КоммерсантЪ.Украина.

«Мы также являемся сторонниками того, чтобы саммит состоялся – ни у кого нет сомнений, что саммиты играют важную роль в подержании импульса двусторонних отношений», – сказал он.

Отвечая на вопрос, состоится ли саммит в нынешнем году, еврокомиссар сказал, что решение об этом предстоит принять на уровне лидеров Украины и ЕС. В этой связи еврокомиссар сообщил, что новый посол ЕС в Украине Ян Томбинский приложит усилия для проведения саммита.

«Думаю, обе стороны понимают, что саммит – важное событие, которое стоит проводить каждый год. Но при этом необходимо, чтобы саммит был подготовлен, чтобы он продемонстрировал позитивные изменения. Мне кажется, мы четко показали, какие изменения хотим увидеть в Украине для дальнейшего сближения, и сегодня (в ходе 9-й Ялтинской ежегодной встречи (YES). – Ред.) мы снова говорили об этом с Президентом (Украины Виктором Януковичем. – Ред.) Речь шла о важности выборов, о проблеме избирательного правосудия и необходимости исправить его последствия и, наконец, о реформах. Мы четко сказали, какой прогресс во внедрении реформ мы видим. Его можно коротко описать как «два шага вперед, один назад», – заявил Штефан Фюле.

«…Я только что перечислил три сферы, которые нас интересуют. И если вы спросите меня, приблизит ли нас к саммиту реализация Украиной своих обязательств в этих сферах, моим ответом будет «да», – добавил еврокомиссар.

Как ранее писал Главред, 14 сентября Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи YES заявил, что саммит Украина–ЕС обязательно состоится до конца текущего, 2012 года.

"Проведение саммита запланировано до конца года", – сообщил министр.

На уточняющий вопрос, состоится саммит или нет, Грищенко ответил: "Солнце встанет или не встанет? Обязательно встанет".

фото: euroradio.fm

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