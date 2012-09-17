Кабмин объявил борьбу с призывами к свержению власти

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Кабинет министров Украины поручил СБУ, МВД, Минобороны, МинЧС и Гостелерадио принять меры по выявлению и прекращению распространения материалов с призывами к изменению государственного строя, к осуществлению террористических актов.

Соответствующее распоряжение № 672-р от 12 сентября размещено 17 сентября на официальном сайте правительства.

Указанным выше госструктурам поручено "обеспечить своевременное выявление и прекращение распространения материалов с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя, захвата государственной власти, к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, к разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти, к совершению террористических актов, действий, которые угрожают общественному порядку, а также материалов, которые пропагандируют расовую, национальную или религиозную нетерпимость, дискриминацию".

Кроме того, правительство распорядилось информировать общественности о раскрытых террористических преступлениях, их опасном характере и предусмотренную законом ответственность за совершение таких преступлений, а также о проведении антитеррористических учений и их результатах.

Как ранее писал Главред, 12 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров ссобщил, что Кабинет министров Украины ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4%.

«Мы прогнозируем, что… по сравнению с 2012 годом ВВП вырастет на 3,4%. Таким образом, доходы сводного бюджета достигнут почти 0,5 триллиона гривень, что на 8% больше, чем доходы 2012 года», – сказал Азаров.

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