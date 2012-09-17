Рада вернула Азарову проект бюджета-2013

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Верховная Рада Украины возвратила для доработки в Кабинет министров проект государственного бюджета на 2013 год.

Об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил 17 сентября, открывая заседание согласительного совета.

"Я в субботу возвратил проект госбюджета в Кабмин", – сообщил спикер парламента.

По словам Литвина, проект был рассмотрен на заседании бюджетного комитета Рады.

Спикер отметил, что Кабмин при формировании госбюджета-2013 должен учесть "то обстоятельство, что в бюджете должны быть учтены предложения Президента, изложенные в ежегодном послании парламенту".

Он также обратил внимание, что при составлении проекта госбюджета нельзя ссылаться на еще не принятые законопроекты. По его мнению, необходимо сначала принять данные документы и только потом учитывать их при формировании госбюджета.

Литвин также сообщил, что правительству предложено вместе с доработанным проектом госбюджета подготовить для рассмотрения в парламенте программу социально-экономического развития и информацию о состоянии выполнения госбюджета в текущем году.

Как ранее писал Главред, 16 сентября вице-премьер Валерий Хорошковский сообщил журналистам в кулуарах 9-й Ялтинской ежегодной встречи, что Кабинет министров в установленные сроки, до 15 сентября, внес законопроект "О государственном бюджете Украины на 2013 год" в Верховную Раду.

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