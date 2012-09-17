В Латвии открыли памятник СС-овцам

В Латвии в городе Бауска открыли памятник карателям трех полицейских батальонов, которые находились в составе латышского легиона Waffen-SS. Об этом сообщают местные СМИ.

Это первый монумент полицейским-карателям, на чьей совести сотни погибших мирных жителей. Местные власти считают полицейские батальоны, которые находились в составе латышского легиона Waffen-SS и в 1944 году вместе с фашистскими войсками сражались под Бауской против освобождавших Латвию от немцев советских войск, "защитниками". Поэтому на памятнике появилась табличка, которая гласит, что это монумент "Защитникам Бауски против второй советской оккупации". А ниже идет надпись — "Латвия должна быть латышским государством", сообщают Вести.ру.

В торжественной церемонии открытия монумента приняли участие депутаты местного самоуправления, а также представители националистического объединения "Отечеству и свободе" / ДННЛ — "Все для Латвии!". Это объединение, представленное в парламенте страны, ежегодно принимает участие в шествии 16 марта, который здесь неофициально отмечают как день памяти легионеров СС. Газета также сообщает, что это уже не первый скандал, связанный с Бауской.

В августе 2007 года по решению местных властей из центра на окраину был перенесен памятник советским воинам-освободителям города.

СПРАВКА. Две латышские дивизии Waffen-SS были созданы фашистами в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта был официальной памятной датой. Но после того, как шествия бывших эсэсовцев по центру города вызвали крайне резкую реакцию — как в России, так и на Западе, было принято решение вычеркнуть 16 марта из списка памятных дат. Тем не менее, 16 марта латвийские националисты неофициально отмечают как день памяти Латышского добровольческого легиона, входившего в состав войск СС. Каждый год в этот день ультраправые организации в Риге проводят различные мероприятия. В этом году во избежание провокаций Рижская дума запретила проведение любых мероприятий 16 марта, однако этот запрет был оспорен в суде.

фото: bauskasdzive.lv

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