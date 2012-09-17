Третьяков: власть хочет ограничить свободу собраний из страха перед Майданом

{1-} Попытка ограничить свободу мирных собраний – прямое свидетельство того, что власть намерена фальсифицировать выборы, заявляет оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Попытка ограничить свободу мирных собраний – прямое свидетельство того, что власть намерена фальсифицировать выборы, - заявил депутат Александр Третьяков в интервью журналистам, комментируя внесение в повестку дня Верховной Рады на четверг законопроект о порядке организации и проведения мирных мероприятий.

«В данном законопроекте сохраняется возможность тотального ограничения гарантированного Конституцией права граждан на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации», - сказал Александр Третьяков.

Оппозиционный депутат утверждает, что в законе не учтены пожелания правозащитных и общественных организаций. Кроме того, его хотят принять, не дожидаясь оценки Венецианской комиссии.

По мнению Александра Третьякова, очевидно, что ни результаты общественных слушаний, ни мнение Венецианской комиссии не устраивают «партию власти» с ее паранойей на почве Майдана. Также депутат отметил, что к тексту закона есть претензии и замечания у Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, согласно выводам которого, некоторые положения проекта не содержат завершенного правового механизма их реализации или вообще не отвечают принципу юридической определенности.

На самом деле, считает Александр Третьяков, мирный протест – неотъемлемое право гражданина в демократической стране, а подобное поведение власти провоцирует народ на стихийные акции протеста с непредсказуемыми последствиями.

Александр Третьяков баллотируется в Верховную Раду по 218-му мажоритарному округу, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

Напомним, что в понедельник во время Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады было решено вынести в четверг, 6 сентября, на голосование для принятия во втором чтении законопроект № 2450 о порядке организации и проведения мирных мероприятий.

В июле 2012 года более 150 общественных организаций и профсоюзов обратились к спикеру Верховной Рады и председателям депутатских фракций парламента с просьбой не выносить законопроект № 2450 на голосование в Верховной Раде до того, как его обновленная редакция не пройдет экспертизу Венецианской комиссии.

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