Украина занимает особое место в американской политике – Райс

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Отношения между Соединенными Штатами и Украиной не будут зависеть от результатов предстоящих выборов президента США.

Об этом бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила в интервью телекомпании ICTV, которое вышло в эфир вечером 16 сентября.

"Кто бы ни стал в этот раз президентом Соединенных Штатов, они оба не будут подвергать сомнению важность отношений с Украиной", – считает Райс.

В то же время она подчеркнула, что США волнует слабость демократических институтов в Украине. Кроме того, определенные вопросы возникают по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

"За этими вопросами будет следить партия, которая победит на выборах в США. В любом случае Украина точно может рассчитывать на особенное место в американской политике", – сказала экс-госсекретарь.

Она выразила уверенность в том, что улучшение имиджа Украины в США и мире в целом будет напрямую зависеть от развития процессов демократизации.

В то же время экс-госсекретарь признала, что Украина – молодая страна и ей необходимо время для консолидации вокруг демократических ценностей.

"Президент Янукович, в частности, говорил о важном направлении – борьбе с коррупцией. Для борьбы с коррупцией также нужно много времени. Но за океаном мы внимательно следим за тем, как изменяются ваши институты, выполняют ли они свои обязанности перед нацией и растет ли уважение к демократическим нормам", – добавила Райс и выразила надежду на то, что Украина продолжит идти по пути евроинтеграции.

Как ранее писал Главред, накануне Райс в ходе выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии заявила, что украинское общество само должно давить на власть для сохранения демократии. По ее словам, "весь мир смотрит на дело Тимошенко" и следит за грядущими выборами в Верховную Раду.

фото: yes-ukraine org

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