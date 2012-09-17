Луценко сшил первые перчатки с надписью "Украина в твоих руках"

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко сшил в Менской колонии, где он отбывает наказание, первые перчатки, на которых сделал надпись "Украина в твоих руках".
Презентацию изделия провела во Львове жена экс-министра Ирина Луценко, сообщает пресс-служба партии "Народная самооборона".
"Мой муж сегодня находится в колонии, в полной изоляции от мира. Он лишен права общаться с адвокатами, родными, друзьями. Но у него есть работа и швейная машинка. Эти перчатки от Луценко – это сигнал всем украинцам – взять контроль над государством в свои руки, крепко сжать кулаки и побороть преступный режим, царящий 2,5 года на нашей земле. Заключенный, но непокоренный, Луценко обращается ко всем и каждому – не молчите, действуйте, приобретайте свободу для себя и своих детей", – заявила Ирина.
В ходе презентации она призвала всех, кто поддерживает оппозицию, прийти на избирательные участки и отдать свой голос объединенной оппозиции.
Как уже писал Главред, ранее Юрий Луценко, отбывающий наказание в Менской колонии заявил, что готов работать с заключенными и не ждет привилегий. А рукавицы, которые он будет шить, станут хорошим агитационным материалом.
«Я готов делать все, что должны делать заключенные этой колонии. Никаких поблажек и привилегий мне не нужно. Более того, я готов использовать предложенную мне швейную работу как продолжение своей политической деятельности. Думаю, брезентовые рукавицы с надписью «Судьба Украины в твоих руках» и моей подписью станут хорошим агитационным материалом в ходе нынешней предвыборной кампании», – сказал он.
фото: vgolos.com.ua, gazeta.ua / пресс-служба «Народной самообороны»
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