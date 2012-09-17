Регионалу не нравятся шоу, на которые приходят с вилами

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Первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак готов общаться с журналистами, но отказывается ходить на многочисленные политические шоу.

Об этом один из основателей Партии регионов рассказал в интервью ТСН.

"Вот я всегда готов сотрудничать и встречаться с журналистами, но вы же не увидите меня на шоу. Я на шоу не хожу. Потому что ты сядешь, там тебя начнут оскорблять. И ты должен будешь как-то отвечать на эти оскорбления. Один с вилами приходит, другой дерется в кулуарах… Я так не могу", – сказал политик.

Как ранее писал Главред, в начале сентября Владимир Рыбак пообещал, что в новом составе парламента «кнопкодавов» не будет – каждый депутат будет голосовать лично.

«Я думаю, что прошло то время, «кнопкодавов». Прошло время, потому что закон другой и придут уже в парламент следующие, совершенно другие люди и там никто никому уже диктовать не будет», – отметил политик.

фото: partyofregions.org.ua

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