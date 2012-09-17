Регионалы предлагают Раде голосовать раз в неделю

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Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил выделить на пленарной неделе 1 день голосования по нормативно-правовым актам.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета ВР 17 сентября, сообщает НБН.

«Наверное, более эффективно работать в том формате, когда мы определяем 1 день рабочий, пленарный, формируем повестку дня, когда мы должны определить законопроекты, которые являются первоочередными от президента, от Кабмина, НБУ и возможно какие-то депутатские законопроекты», – сказал он.

«И в рамках этого дня мы должны принять эти законопроекты и дать возможность 340 нашим коллегам – депутатам Верховной Рады – принимать участие в выборах, потому что они либо выдвинули свои кандидатуры, либо находятся в списках, и большую часть времени сегодня проводят в агитационной работе», – добавил регионал.

Как ранее писал Главред, открывая заседание согласительного совета председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сообщил, что вернул для доработки в Кабинет министров проект государственного бюджета на 2013 год.

"Я в субботу возвратил проект госбюджета в Кабмин", – сообщил спикер парламента.

По словам Литвина, проект был рассмотрен на заседании бюджетного комитета Рады.

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