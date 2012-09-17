Английский боксер избил рефери за досрочное прекращение боя

Английский супертяж Майкл Спротт отправил судью поединка на настил ринга во время боя против немца казахстанского происхождения Эдмунда Гербера.

Спротт остался недовольным досрочным завершением поединка и накинулся выяснять отношения с рефери. В четвертом раунде Гербер нанес англичанину прямой удар, и тот рухнул на ринг, сообщает Figosport.de.

Судья отсчитал нокдаун и прервал бой, несмотря на то, что Спротт во время отсчета сигнализировал готовность продолжать. После разборок с рефери, на ринг выбежали охранники, которые успокоили разбушевавшегося боксера. В итоге Спротту пришлось извиниться перед рефери.





Фото; видео: flickr.com; figosport.de

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