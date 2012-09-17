Мельниченко хотел выторговать у Тимошенко место в списке и деньги - Турчинов

{1-}Скандальный экс-майор Николай Мельниченко просил финансовой поддержки и место в списке партии "Батьківщина" в обмен на показания против Леонида Кучмы и Николая Азарова.



Об этом сказал один из лидеров оппозиции Александр Турчинов, комментируя заявление Мельниченко о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня, сообщается на сайте БЮТ.



По его словам, такие заявления являются "подтверждением того, что все дела против Тимошенко фабриковались в кабинете Президента Кучмы".



В начале текущего года Мельниченко вышел на связь с семьей Тимошенко и передал им письмо, в котором отметил, что Кучма дал указание Николаю Азарову "уничтожить" ее, - сказал Турчинов.





"Также было дано указание Генпрокурору Потебенько - возбудить уголовное дело по любому поводу. Кучма постоянно требовал выполнения своих указаний", - говорилось в письме Мельниченко, - отметил Турчинов.



Также Мельниченко передал документы из Генпрокуратуры, в которых говорилось о просьбе к США допросить экс-майора качестве свидетеля по делу Щербаня.

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"Экс-майор попросил финансовой поддержки, включения в список" Батьківщини "и сказал, что у него есть материалы, подтверждающие заказной характер дела Щербаня", - сообщил Турчинов.



Он добавил, что Мельниченко выразил готовность предоставить соответствующие показания.



По словам Турчинова, семья Тимошенко отказалась платить за показания.



"Коммерциализация подходов Мельниченко привела к тому, что он начал сотрудничать с ГПУ", - сказал он, добавив, что показания экс-майора не имеют к делу никакого отношения и "это признак полного фиаско этого дела".

Напомним, ранее на своей странице в Facebook Мельниченко написал, что имеет записи разговоров, на которых разные лица указывают на то, что заказчиком убийства Щербаня был Павел Лазаренко, а среди лиц, которые платили за совершение убийства, была в том числе и экс-премьер Юлия Тимошенко.

фото: Главред, zn.ua ; byut.com.ua

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