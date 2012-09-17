На Донбассе спокойно воспринимают украинский язык – регионал

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Жители Донбасса спокойно воспринимают украинский язык. В регионе есть много украинских школ и классов.

Об этом первый заместитель председателя Партии регионов Владимир Рыбак рассказал в интервью ТСН.

"Что касается русского языка, то я первый на Донбассе на День независимости начал выступать на украинском языке. Не всем это понравилось, люди начали шуметь… Сейчас уже на Донбассе спокойно воспринимают украинский язык. Много есть украинских школ, украинских классов", – сообщил один из основателей Партии регионов.

В то же время он считает, что решение о статусе русского языка как регионального должны принимать на местном уровне.

"Если примет решение городской совет – значит будет (русский язык региональным. – Ред.). Сегодня мы работаем в рамках действующей Конституции. Есть государственный язык – украинский. Есть региональные языки, в соответствии с Международной хартией о языках, другого на сегодняшний день ничего нет", – подчеркнул регионал.

Как ранее писал Главред, в Крыму появились билборды Партии регионов с обещанием сделать русский язык вторым государственным.

"Русский язык - от регионального до второго государственного. Голосуй за будущее", – говорится на плакате с символикой ПР.

Напомним, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что закон о русском языке как втором государственном в Украине принят не будет.

"У нас нет перспектив в ближайшее время принять русский язык как второй государственный, потому что для этого необходимо менять Конституцию. Для того, чтобы изменить Конституцию, необходимо 300 голосов в зале. Поэтому принимается тот законопроект, в котором государственным языком определен украинский язык", – сказал лидер парламентской фракции ПР.

фото: partyofregions.org.ua

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