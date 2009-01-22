Михаил Погребинский: «Перенос заседания СНБО – хорошее решение»

С другой – Секретариат Президента критикует соглашения практически с момента подписания этих документов. О том, какие цели преследует Секретариат Президента в этой информационной войне и будет ли Банковая настаивать на отмене газовых соглашений, «Главред» говорил с известным украинским политологом, главой Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.



Михаил Борисович, в последнее время Банковая развернула в СМИ кампанию против украинско-российских газовых соглашений и против премьера, которая их подписала. Как вы считаете, какую цель преследует таким образом Секретариат Президента?



Прежде всего, это свидетельствует о том, что Ющенко не смирился с мыслью, что он через год уходит. А если и смирился, то поставил перед собой задачу: кто бы ни был, лишь бы не Тимошенко. Ему нужно дискредитировать ее, и повод не имеет значения. Даже если бы она привезла бесплатный газ, то я не сомневаюсь, что и в этом случае ее обвинили бы в непубличных договоренностях и сдаче национальных интересов.



Если бы Ющенко принял для себя решение о том, что из всех возможных вариантов президентство Тимошенко – меньшее зло, то, скорее всего, этой дискредитации газового договора и правительства, которую мы сейчас наблюдаем, не было бы.



Поскольку естественно, что это дискредитирует страну тоже. Есть конкретный результат, договор подписан, а какие-то шавки из Секретариата Президента несут всякую ахинею, даже не читая документ. Ведь на момент их обвинений договор даже не был опубликован.



Я думаю, что Банковая сейчас находится в некой растерянности, поскольку всему миру показала, что она выступала в роли лоббиста Фирташа, и теперь нужно от этого отмываться. А наилучший способ отмываться – это нападать. Это – еще одна причина.



Возымеет ли какой-нибудь результат сегодняшнее обращение заместителя главы Секретариата Президента Андрея Кислинского к Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины с просьбой проверить все обстоятельства газовых договоренностей?



Никаких последствий это не будет иметь. Слесари из этой структуры не имеют никаких полномочий обращаться в Генпрокуратуру или СБУ. Мне кажется, это просто спущена свора для дискредитации правительства. Но реально позиции премьера в сегодняшней ситуации только усилились.



С чем можно связать перенос «газового» заседания Совбеза, на котором якобы могли отменить газовые договоренности?



В самостоятельность этих сантехников трудно поверить. Я думаю, что кто-то, посол, например, позвонил...



Какой посол?



Американский или кто-нибудь из Европы... Позвонил и сказал, мол, имейте в виду, что если вы сорвете это соглашение, то для нас это станет катастрофой. То есть, может, какой-то холодный душ и был, но в любом случае я считаю, что это – хорошее решение.



Ведь если бы Ющенко публично осудил это соглашение: не просто сказал бы, что нам хотелось бы это и это, а четко и ясно осудил, – то, я думаю, что это было бы ужасно для него, для страны и так далее. Я думаю, ему кто-то объяснил, что этого делать сейчас нельзя. А через две недели, знаете, оно все забудется...



А если бы этого не случилось, мог ли Президент, основываясь на решении Совбеза, принять решение об отмене газовых соглашений?



Я думаю, что это решение не имело бы содержательного смысла вроде одностороннего выхода Украины из этого договора. Я этого не допускаю: не столько потому, что там есть на этот счет какие-то технические или юридические проблемы, сколько потому, что Европа восприняла эту договоренность позитивно.



Если бы Ющенко сейчас опротестовал или разрушил эти договоренности, что могло бы снова привести к срыву поставок в Европу, он окончательно подставился бы. Поэтому я думаю, что Ющенко на это бы не пошел.



Но война между Ющенко и Тимошенко будет продолжаться?



В этом нет никаких сомнений.



И вопрос теперь заключается только в Партии регионов. Одержит ли там победу группа Фирташа-Бойко-Левочкина и станет ли она рулить партией фактически, как она рулила последние две недели или нет. Ведь сейчас есть большая вероятность, что у них просто нечем будет платить зарплаты спикерам Партии регионов...



Ведь известно, кто определяет, кто пойдет на тот или иной эфир от Партии регионов... И есть основания подозревать, что эти вопросы решаются не бесплатно. А если у них появятся проблемы с деньгами, тогда, возможно, восстановит свои позиции другая группа влияния, которая, насколько я понимаю, не может быть довольна тем, что Партия регионов сейчас выглядит как структура, приватизированная «Росукрэнерго», – а в публичных выступлениях она именно так себя и позиционирует.



Сегодня Партию регионов в украинских ток-шоу представляют люди, демонстрирующие заинтересованность в «Росукрэнерго». Многие нынешние партийные спикеры себя дискредитировали, и партия должна решить, представляют ли эти люди ее по-прежнему. Если да, то это уже не партия, а пиар-служба «Росукрэнерго» и Фирташа. Если же они все-таки рассчитывают в перспективе как-то победить, прийти к власти, то им надо всячески отмываться от этого «Росукрэнерго»...

