США пошлют дополнительные войска в 18 стран

17 сентября 2012, 13:46

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Соединенные Штаты собираются усилить свои зарубежные представительства с помощью военных. Эти меры будут приняты в ответ на волну антиамериканских выступлений, прокатившейся по почти двум десяткам стран из-за скандального фильма "Невинность мусульман".

Об этом глава Пентагона Леон Панетта признался в беседе с изданием Foreign Policy.

"Мы должны быть готовы на тот случай, если протесты выйдут из-под контроля", - пояснил Панетта решение об отправке спецназа.

По его словам, в настоящий момент рассматривается возможность отправки военнослужащих на территорию ряда государств, где возможны новые вспышки антиамериканских выступлений. Речь, по словам Панетты, может идти о 17-18 странах, которые сейчас "в наибольшей степени находятся в зоне внимания". Он, впрочем, попросил не спешить с выводами о провале в этих странах борьбы за демократию, в обиходе получившей название "арабской весны": выступление кучки недовольных не отражает настроения всего общества.

Когда, куда конкретно и какой численности группы американских военнослужащих могут быть направлены для противодействия протестам, не сообщается. Впрочем, очевидно, что речь идет об арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки. В столицах же Ливии и Йемена группы по 50 "морских котиков" высадились еще на прошлой неделе.

Как ранее писал Главред, первое антиамериканское выступление, напомним, потрясло Каир, где толпа ворвалась на территорию посольства США, сорвала государственный флаг и попыталась водрузить на его место черный флаг "Аль-Каиды". Следующим нападению подверглось американское консульство в Бенгази, в результате которого погибли четверо сотрудников диппредставительства, включая посла США.

Далее нападению разъяренной толпы численностью, по разным данным, от нескольких сотен до нескольких тысяч человек подверглось посольство США в столице Йемена Сане. Затем антиамериканские протесты перекинулись и на другие мусульманские страны - Судан, Тунис, Ливан, а также Афганистан и Индию. Протесты прошли также в ряде стран Европы, в Австралии, Марокко, Пакистане, Катаре, Иордании, Индонезии.

фото: скриншот Foreign Policy 

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