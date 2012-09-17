В Украине может распространиться исламский радикализм – главный муфтий

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Председатель Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ), муфтий Украины шейх Ахмед Тамим считает, что широкое распространение и легкий доступ к экстремистской исламистской литературе радикального содержания рано или поздно может повлиять на сознание и мышление радикально настроенных людей и вызвать конфликт.

Об этом он заявил в интервью газете «Урядовый курьер».

«Кто-то может это использовать, особенно когда у человека есть социальные, политические, экономические образы. Поэтому такой человек может попасть под влияние различных течений, действующих как под лозунгом религии Ислам, так и других верований», - объясняет муфтий Украины.

По его мнению, есть проблема с практическим отсутствием контроля за литературой радикального содержания, а, следовательно, и легким доступом к ней для любого гражданина.

«Несколько лет наблюдений позволяют говорить, что есть определенная часть молодежи, которая воспринимает идеи Ислама исключительно с радикальной точки зрения. Такие люди объединяются в группы, создавая микрообщества, не контактируя с теологами или духовными лидерами. Опасность есть, и когда-нибудь это может вызвать конфликт», – отметил он.

«Имея серьезную финансовую поддержку, различные политико-религиозные организации тиражируют и бесплатно распространяют литературу радикального и экстремистского содержания. Эти книги можно найти во многих библиотеках, а радикальное видение Ислама широко распространенно в Интернете. Поэтому люди, которые хотят познакомиться с Исламом, в основном попадают на такие источники информации. Отсюда и возникают мысли, что Ислам - это угроза, терроризм или экстремизм. Но в действительности это не так», – отметил муфтий.

В этой связи, шейх Ахмед объяснил, что одной из главных задач ДУМУ является распространение истинных знаний об Исламе и противостояния экстремистским идеологическим течениям, выдающих себя за ислам. Кроме этого ДУМУ пытается контролировать литературу, которая поступает в Украину, а также печатается в нашей стране, учить мусульман истинному Исламу.

«Наша позиция - работать не только с местными мусульманами, но и со всеми членами украинского общества для исправления общественного мнения об Исламе и противостояния экстремизму во всех его проявлениях», - отметил шейх.

Справка: Мусульмане является одной из крупнейших межнациональных религиозных общин в нашей стране – в Украине последователей Ислама насчитывается более 2 млн человек.

Председатель Духовного управления мусульман Украины Муфтий Украины шейх Ахмед Тамим родился 1956 в Ливане. В 1976 г приехал в Украину, где обучался на факультете вычислительной техники Киевского Политехнического института. Имеет высшее техническое образование, в 1982 году получил степень магистра по специальности «Микропроцессорные системы и локальные сети». Работал по специальности в зарубежных компаниях. Гражданин Украины. Женат, имеет пятеро детей.

фото: islamyat.org

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