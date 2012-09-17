Тимошенко подала в лондонский суд иск на Кузьмина

{1-} Защита экс-премьера Украины Юлии Тимошенко подала иск в лондонский суд от имени подзащитной к первому заму генпрокурора Ренату Кузьмину с требованием опровергнуть неправдивую информацию, распространенную им в интервью Би-Би-Си.

«Такой иск был подан в лондонский суд на прошлой неделе», - сообщил защитник экс-премьера Сергей Власенко журналистам в понедельник возле ЦКБ №5, где лечится Тимошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».

Власенко отметил также, что, по его мнению, заявления, сделанные Кузьминым в Ялте в субботу, свидетельствуют о том, что первый замгенпрокурора признал, что Тимошенко «сидит незаконно».

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«Он признал, что Юлия Тимошенко сидит незаконно. Ренат Кузьмин – яркий представитель макеевской юридической школы. Он даже не понимает, что он говорит. Он фактически признал, что Тимошенко сидит незаконно, что не было никаких доказательств ее вины. Но почему-то прокуратура не захотела этого увидеть, а плохие защитники не подняли доказательства, которые были в материалах дела. Это абсурдная логика», - сказал Власенко.

Ранее «Главред» сообщал, что в марте 2012 года Кузьмин дал интервью Би-Би-Си, в котором, в частности заявил, что Генпрокуратура проверяет информацию о причастности Тимошенко к финансированию убийства нардепа Евгения Щербаня в 1996 г. Кроме того, Кузьмин заявил, что в отношении Ю.Тимошенко было возбуждено и расследовалось «около десятка уголовных дел». «Все дела в отношении Тимошенко закончены», - отметил Кузьмин.

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