Пискун рассказал, каким будет новый парламент: списочники отдыхают

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Новоизбранный парламент будет совсем другим, в нем будут происходить совсем другие вещи и течения, перипетии будут совсем другими.

Такое мнение выразил трижды Генпрокурор Украины Святослав Пискун в интервью Главкому.

" Определяющим в парламенте в следующем созыве будет голосование депутатов-мажоритарщиков, а не списочников. Списочники будут просто отдыхать", прогнозирует он.

По мнению Пискуна депутаты-мажоринарники будут объединяться во фракции и группы, которые будут отстаивать интересы людей из регионов, которые их избрали. В то же время "списочники" – это солдаты, выполняющие команду своего генерала.

"Партийная списочная система мешает развитию государства. И депутат от партии по многомандатному округу – это солдат своего генерала, который выполняет его команду. А каждая крупная партия своего руководителя видит Президентом, и работает на него, как на будущего Президента, и ей абсолютно все равно, каким путем они достигнут своей цели", – подчеркнул он.

Сам экс-генпрокурор, который баллотируется по мажоритарному округу в Бердичеве (Житомирская обл.), в случае победы на выборах собирается создавать группу «Родная Житомирщина» – или по рождению, или по месту избрания, – которая будет отстаивать позиции своего региона.

"Думаю, что это будет не единственное объединение в депутатскую группу такого рода. Определяющим в парламенте следующего созыва будет голосование депутатов-мажоритарщиков", – уверен Пискун.

Как ранее писал Главред, в мае этого года Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун может быть привлечен к уголовной ответственности.

"Если будет обвинительный приговор по Тимошенко в части, где Пискун незаконно прекратил уголовные дела, можно будет говорить о том, что у него возникнет процессуальный дискомфорт", – сказал он.

По словам Пшонки, ранее в личном разговоре с ним Святослав Пискун признался, что закрыть уголовные дела по Тимошенко попросил его экс-президент Виктор Ющенко: "Да, это действительно было так".

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