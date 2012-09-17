Лекарства изъяли не у Тимошенко, а у медиков – адвокат

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Лекарства, найденные во время обыска, проходившего в палате экс-премьера Юлии Тимошенко в харьковской ЦКБ№5 13 сентября, были изъяты не у Тимошенко, а у медперсонала.

Об этом защитник экс-премьера Сергей Власенко заявил журналистам 17 сентября возле больницы, где проходит курс лечения экс-премьер, сообщает Интерфакс-Украина.

"Лекарства были изъяты у врачей, медицинского персонала, т.е. Юлия Тимошенко к этим лекарствам не имеет никакого отношения… Это не первый случай, когда пенитенциарная служба распространяет какую-то чушь по поводу лекарств Юлии Тимошенко", – сказал он.

По мнению Власенко, обыск проходил "в традициях 37-го года".

"Обыск проходил в лучших традициях 37-го года. Все было перевернуто. Ничего не было найдено, только 2 дозиметра, которые были переданы Юлией Владимировной непосредственно в руки сотрудникам пенитенциарной службы, несмотря на то, что они указывали, что они нашли это якобы в каких-то тайниках или где-то еще… Юлия Владимировна сама отдала эти дозиметры еще перед началом шмона… При этом каких-либо других предметов найдено не было", – сказал адвокат, подчеркнув при этом, что дозиметры не входят в перечень запрещенных предметов.

Как ранее писал Главред, 13 сентября Государственная пенитенциарная служба сообщила, что в палате харьковской больницы, где проходит курс реабилитации экс-премьер Украины Юлии Тимошенко, обнаружен тайник, замаскированный под Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в котором хранились запрещенные технические устройства. Кроме того, найдены лекарства неустановленного происхождения.

В этой связи адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк обнародовал заявление экс-премьера о том, что дозиметры четырежды фиксировали превышение допустимого уровня радиации, а также требование разрешить ей передать через защитников новые дозиметры.

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