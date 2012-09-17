НАТО расследует убийство мирных граждан в Афганистане

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Силы международной коалиции в Афганистане под эгидой НАТО начали расследование гибели мирных жителей восточной провинции Лагман в результате налета авиации Альянса.
НАТО утверждает, что было убито 30 вооруженных боевиков, но признает, что, возможно, погибли и гражданские лица, сообщает ВВС.
Для того чтобы установить обстоятельства происшедшего, в провинцию были направлены следователи.
Как ранее писал Главред, 16 сентября по меньшей мере восемь женщин погибли в результате удара авиации НАТО в провинции Лагман.
Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил убийство мирных жителей, погибших в результате авиаудара сил НАТО на востоке страны.
Фото: warsonline.info
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