НАТО расследует убийство мирных граждан в Афганистане

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Силы международной коалиции в Афганистане под эгидой НАТО начали расследование гибели мирных жителей восточной провинции Лагман в результате налета авиации Альянса.

НАТО утверждает, что было убито 30 вооруженных боевиков, но признает, что, возможно, погибли и гражданские лица, сообщает ВВС.

Для того чтобы установить обстоятельства происшедшего, в провинцию были направлены следователи.

Как ранее писал Главред, 16 сентября по меньшей мере восемь женщин погибли в результате удара авиации НАТО в провинции Лагман.

Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил убийство мирных жителей, погибших в результате авиаудара сил НАТО на востоке страны.

Фото: warsonline.info

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