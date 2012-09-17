Янукович поздравил паралимпийцев с достойной победой

{1-}Президент Виктор Янукович поздравил национальную паралимпийскую сборную с блестящим выступлением на XVI Паралимпийских играх в Лондоне, сообщает пресс-служба главы государства.

"Позвольте мне от всего сердца вас поздравить с этой значительной победой. Она была поражающей, достойной", - сказал Янукович спортсменам и их тренерам во время торжественной церемонии.

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Президент отметил, что каждая из медалей добывалась чрезвычайными усилиями, непреодолимой силой духа, высоким мастерством. Он подчеркнул, что вся Украина гордится выступлениями своей сборной.

"Четвертое место, добытое украинскими паралимпийцами - это наша гордость, гордость государства. Это стало возможным благодаря огромному труду, прежде всего, спортсменов и, безусловно, ваших тренеров и близких", - сказал В.Янукович, напомнив, что команда Украины получила 84 медали, из которых - 32 золотых, 24 серебряных и 28 бронзовых.

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"Еще раз хочу вас поблагодарить за значительную победу, пожелать вам хорошего настроения и вдохновения. Пусть эта Паралимпиада для вас будет тем знаковым событием, которое раскроет в вашей жизни новые возможности", - сказал глава государства, после чего вручил спортсменам государственные награды.

Напомним, сборная Украины стала четвертой в общекомандном зачете на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Фото: president.gov.ua

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