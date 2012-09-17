Кабмин придумал, как снизить цену российского газа, не меняя контракт

{1-} Украина намерена добиваться от России отмены экспортных пошлин на природный газ, нефть и нефтепродукты в рамках соглашения о зоне свободной торговли СНГ, что позволит снизить их стоимость на 30%.

Об этом заявил уполномоченный Кабмина по сотрудничеству с Россией и СНГ Валерий Мунтиян, передают «Украинские новости».

«Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, а также на природный газ для национальной экономики – самые чувствительные позиции. Отмена экспортных пошлин на эти товары могла бы в среднем на 30% уменьшить их стоимость. Мы будем вести переговоры о том, чтобы эти пошлины были отменены. Это позволит полностью загрузить наши нефтеперерабатывающие заводы», - сказал он.

Уполномоченный также добавил, что отмену экспортных пошлин на нефть предусматривает договор о зоне свободной торговле СНГ.

По словам Мунтияна, отмена экспортных пошлин на нефть позволит Украине сэкономить в год 3 миллиарда долларов, отмена пошлин на нефтепродукты – 490 миллионов долларов, снижение цен на газ до уровня российских внутренних цен – 4,6 миллиарда долларов.

Чиновник также отметил, что в данное время приемлемая цена газа на границе с Россией для украинской экономики составляет около 224 долларов за тысячу кубометров. При этом в 3 квартале НАК «Нафтогаз Украины» закупает газ по 426 долларов за тысячу кубометров.



«Посильная для экономики цена за природный газ – 224 доллара за тысячу кубометров, не выше. Ранее на уровне экспортных групп была предварительная договоренность, что если бы Украина была членом Таможенного союза, она могла бы рассчитывать на газ по 165 долларов за тысячу кубов», - сказал он.

Мунтиян также сообщил, что украинская сторона начнет переговоры по данным вопросам на саммите стран СНГ в Ялте, который пройдет 28 сентября.

Доля импортных нефтепродуктов на украинском рынке составляет около 60%. Ранее Министерство экономического развития изучало вопрос о введении пошлины на импортные нефтепродукты.

Фото: dpo.gubkin.ru

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