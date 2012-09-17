Дерегуляция дает возможность развиваться бизнесу - эксперты

Программа дерегуляции экономики, инициированная украинским правительством, позволит ускорить развитие бизнеса.

Такое мнение в ходе опроса, проведенного Институтом украинской политики, высказали отечественные экономисты и политологи, комментируя соответствующие заявления вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко.

По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, заявления, которые касаются регуляторной политики, как правило, всегда носят позитивный характер.

«Мы говорим об этом уже не первый год, и все предыдущие правительства так и не смогли реализовать свои обещания в этой сфере. А ведь любое уменьшение налогового и административного давления на предпринимателей дает возможность развиваться бизнесу. И если планы властей будут действительно реализованы, это, безусловно даст положительный эффект», - заявил Виталий Бала.

По его словам, для бизнеса очень важно, чтобы нынешняя власть смогла воплотить свои планы в жизнь. Ведь предприниматели будут оценивать результат, а не заявления.

Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский считает, что решение вопросов дерегуляции экономики это «абсолютный приоритет экономической политики Украины».

«Любые правила, которые будут внедрены, должны иметь, с одной стороны, четкие и механизмы мониторинга для его контроля, а с другой четкие механизмы выполнения. Чем сложнее правило тем сложнее его придерживаться, поэтому все процессы должны быть прозрачными», - объясняет Бураковский.

Наиболее правильный подход к решению проблемы дерегуляции экономики это использование дерегуляторной гильотины, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

«Необходимо провести инвентаризацию всех тех положений, которые регулируют деятельность бизнеса, определиться какие из них являются недружественными в отношении бизнеса и отменить их», - считает эксперт.

По его словам, самые большие трудности, с которыми наверняка столкнется правительство при реализации масштабной программы по дерегуляции экономики, будут связаны с отменой законодательных актов, принятых предыдущими парламентами, поскольку эти нормы имеют статус закона.

«Для отмены недружелюбных к бизнесу законов, необходимо отдельно голосовать за каждый из них. Но это не значит, что надо остановиться. Надо подумать, каким образом это должно быть осуществлено, придумать механизмы», - заявил эксперт.

Напомним, на минувшей неделе, во время рабочей поездки в Донецк вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил о том, что правительство подготовило пакет мер для комплексной дерегуляции экономики и создания комфортных условий для ведения бизнеса.

В частности, планируется уменьшить количество контактов предпринимателей с чиновниками, продолжить реформу судебной системы и ограничить полномочия контролирующих органов.