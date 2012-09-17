Рада может вернуться к законам о митингах и комиссии по морали

{1-} На текущей пленарной неделе Верховная Рада может включить в повестку дня скандальный законопроект о мирных собраниях, а также рассмотреть ликвидацию комиссии по морали.

Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Законопроект отложенный 6 сентября, предлагается внести в повестку дня для повторного второго чтения.

Также на текущей пленарной неделе может быть рассмотрен законопроект, предусматривающий ликвидацию Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Кроме того, Раде предлагают рассмотреть законопроект «по обеспечению функционирования системы видеонаблюдения в режиме реального времени до окончания избирательного процесса».

В пояснительной записке отмечается, что нынешней редакцией закона «не предусматривается трансляция в режиме реального времени в сети Интернет процедуры подсчета голосов и установления результатов голосования на избирательном участке».

Согласно документу, предлагается производить видеонаблюдение за процессом подсчета голосов.

Кроме того, предложено рассмотреть законопроект об улучшении доступа к судебным решениям.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 6 сентября Рада планировала рассмотреть во втором чтении законопроект № 2450 относительно организации мирных собраний, не дожидаясь экспертных выводов Венецианской комиссии.

Позже законопроект был отложен без указания срока рассмотрения в парламенте.

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