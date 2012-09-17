Поезд Киев-Берлин сегодня экономически необоснован – эксперт

С 1 октября 2012 года железнодорожники приостановят курсирование международного поезда №29 Киев – Берлин («Каштан»).

Как сообщают в «Укрзалізнице», причиной такого решения послужили коммерческие условия, на которых осуществляется проводка поезда по территории Германии.

В период с 11 декабря 2011 года по 31 марта 2012-го рейс обходился в 2203,71 евро, а с 1 апреля по 1 октября - 6431,99 евро.

Ранее проводка поезда осуществлялась не на коммерческих условиях.

«Европейские страны анализируют рентабельность любых транспортных процессов, а тем более международных пассажирских перевозок. Потому решение об осуществлении проводки поезда Киев – Берлин по территории Германии на коммерческих условиях вполне логичное. Ведь европейцы не заинтересованы в том, чтобы за бесценок гнать по своей территории чужие вагоны, а тем более массу контрабандных товаров, которые в них перевозятся. Решение «Укрзалізниці» об отмене поезда также вполне объяснимо, ведь субсидировать поезд, который заполняется, в среднем, на 23% - экономически невыгодно и не имеет никакого смысла», – отмечает член Научно-экспертного совета по железнодорожному транспорту Александр Арбузов.

При таких условиях, по подсчетам железнодорожников, убытки от курсирования поезда для «Укрзалізниці» до конца года составят 15 млн грн. Для получения нулевой рентабельности необходимо увеличить стоимость билетов в 2,5 раза до 3620 грн, что будет почти в два раза превышать стоимость авиаперелета из Киева в Берлин.

«Увеличение стоимости проезда только уменьшит количество пассажиров, которые путешествуют данным видом транспорта, так как стоимость перелета между Киевом и Берлином составляет 1980 грн. А стоимость билета на поезд – 1449 грн», – отмечает Александр Арбузов.

При этом СМИ часто писали о поезде Киев-Берлин, как одном из самых популярных у контрабандистов рейсов железной дороги.

В частности, в течение последнего года в поезде пограничными службами были обнаружены девять дорогостоящих наручных часов марки Mont Blanc, изготовленных из белого золота и инкрустированных бриллиантами, а также незадекларированные автозапчасти. В Германию же чаще всего перевозили дешевые украинские сигареты.

Желающие доехать до Берлина жд транспортом могут воспользоваться поездом № 67 Киев - Варшава с пересадкой на станции Варшава-Центральная на поезда, курсирующие до Берлина.