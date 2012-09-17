В России фильм "Невинность мусульман" признан экстремистским

{1-}Генпрокуратура России признала экстремистским фильм "Невинность мусульман", снятый в США к очередной годовщине терактов 11 сентября.
Об этом сказала официальный представитель ведомства Марина Гриднева, сообщает РИА Новости.
По словам Гридневой, прокуратура направила соответствующее заявление в суд с целью запрета фильма на территории России.
"До принятия судебного решения Генпрокуратура поручила Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры для предотвращения распространения посредством СМИ информации, содержащейся в данном фильме", - сказала Гриднева.
Кроме того, замгенпрокурора Виктор Гринь объявил ряду крупнейших интернет-провайдеров предостережение о недопустимости нарушения закона для предотвращения распространения в сети этого фильма.
"Очевидно, что цель пропагандистов этого фильма заключается именно в этом - столкнуть, расколоть общество по межрелигиозному признаку, и это может иметь далеко идущие последствия, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы запретить показ этого фильма в Интернете", - сказал Гаттаров.
Ранее Главред сообщал, что акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед, распространяются по всему миру.
Так, демонстрации прошли в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе и других странах.
Власти Афганистана и Пакистана закрыли доступ к YouTube, дабы попытаться не допустить просмотра скандального фильма.
11 сентября, при штурме американского посольства в Ливии во время акции протеста во вторник погиб американский посол.
Фото: кадр фильма «Невинность ислама»
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