В России фильм "Невинность мусульман" признан экстремистским

{1-}Генпрокуратура России признала экстремистским фильм "Невинность мусульман", снятый в США к очередной годовщине терактов 11 сентября.

Об этом сказала официальный представитель ведомства Марина Гриднева, сообщает РИА Новости.

По словам Гридневой, прокуратура направила соответствующее заявление в суд с целью запрета фильма на территории России.

"До принятия судебного решения Генпрокуратура поручила Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций принять меры для предотвращения распространения посредством СМИ информации, содержащейся в данном фильме", - сказала Гриднева.

Кроме того, замгенпрокурора Виктор Гринь объявил ряду крупнейших интернет-провайдеров предостережение о недопустимости нарушения закона для предотвращения распространения в сети этого фильма.

фильму "Невинность мусульман" направил сенатор Руслан Гаттаров. Он заявил, что фильм уже стал причиной этнических волнений в арабских странах и Европе. Утром 17 сентября запрос в прокуратуру понаправил сенатор Руслан Гаттаров. Он заявил, что фильм уже стал причиной этнических волнений в арабских странах и Европе.

"Очевидно, что цель пропагандистов этого фильма заключается именно в этом - столкнуть, расколоть общество по межрелигиозному признаку, и это может иметь далеко идущие последствия, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы запретить показ этого фильма в Интернете", - сказал Гаттаров.

Ранее Главред сообщал, что акции протеста против антиисламского фильма «Невиновность мусульман», в котором неприглядно представлен пророк Мухаммед, распространяются по всему миру.

Так, демонстрации прошли в Египте, Ливии, Йемене и Тунисе и других странах.

Власти Афганистана и Пакистана закрыли доступ к YouTube, дабы попытаться не допустить просмотра скандального фильма.

11 сентября, при штурме американского посольства в Ливии во время акции протеста во вторник погиб американский посол.

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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