К Тимошенко приехал немецкий врач

{1-} К экс-премьеру Юлии Тимошенко в Харьков приехал немецкий врач из берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Машина с врачом прибыла на территорию больницы около 16.00.

Кроме того, в приемной главврача больницы подтвердили, что Тимошенко должен приехать Лутц Хармс.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее адвокаты Тимошенко неоднократно заявляли о проблемах Тимошенко со здоровьем, еще во время ее пребывания в Киевском СИЗО.

Защитники требовали обследования независимыми медиками, поскольку Тимошенко не доверяет украинским врачам.

9 мая экс-премьера перевели из колонии в Центральную клиническую больницу №5 «Укрзалізниці».

Тактику и медикаментозное лечение экс-премьера в ЦКБ №5 определяют немецкие врачи из клиники «Шарите».

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