Грузия испугалась новой войны с Россией

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Начавшиеся 17 сентября на юге России стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2012", в которых будут задействованы порядка восьми тысяч человек и несколько сотен единиц военной техники, вызвали серьезную обеспокоенность у НАТО и Грузии.

Невзирая на то, что в Минобороны РФ заверяют, что учения "проводятся в плановом порядке и они не направлены против третьих стран", эти самые "третьи страны" заверениям российского Минобороны не особо верят.

В этой связи Грузия заявила о прямой угрозе учений для всего региона и напомнила, что после учений "Кавказ-2008" началась российско-грузинская война.

"К сожалению, учения "Кавказ-2012" создают угрозу не только Грузии, а в целом всему региону с точки зрения стабильности и безопасности. Мы все хорошо должны помнить, какие результаты принесли военные учения России на Кавказе в 2008 году, которые по своим масштабам были гораздо меньше", – цитирует "Новости-Грузия" заявление министра иностранных дел Григола Вашадзе, сделанное 17 сентября на встрече министра с коллегами из Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии и Чехии, прибывшими в Тбилиси в связи с грядущими парламентскими выборами.

В начале прошлой недели глава НАТО Андерс фог Расмуссен также выразил озабоченность в связи с предстоящими российскими учениями.

"Мы не против проведения учений, но мы призываем к прозрачности, во имя взаимного доверия. Какова цель учений, где и как они будут проводиться? Мы не получили никакой информации от России", - заявил Расмуссен в интервью Euronews.

В то же время министр обороны Эстонии Урмас Рейнсалу в своей статье, опубликованной рядом западных СМИ, подчеркивает антигрузинский характер российских учений.

"Сложно не заметить, что это (учения "Кавказ-2012") – второй этап антигрузинской кампании России", – цитирует министра The Wall Street Journal. В статье Рейнсалу также подчеркивает, что учения проходят за неделю до парламентских выборов.

В Москве на претензии НАТО в связи с недостаточной "прозрачностью" "Кавказа-2012" ответили, что Минобороны РФ предоставило исчерпывающие сведения о задачах и характере учений - информация публиковалась на сайте Минобороны, ведомство регулярно проводило брифинги для СМИ.

"Шумиха, поднятая вокруг стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2012", по своим масштабам и предвзятости оценок уже приобретает характер срежиссированной информационной кампании. Претензии к нам абсолютно необоснованны. Подготовка к проведению учений проходила максимально транспарентно", – заявил в интервью "Коммерсанту" исполняющий обязанности постпреда РФ при НАТО Николай Корчунов.

Как ранее писал Главред, в июне этого года Григол Вашадзе заявил, что не исключает новой военной агрессии России против его страны. Причем поводом для агрессии может стать любое военно-политическое осложнения в регионе.

Дипломат напомнил, что непосредственно перед российским вторжением в Грузию Москва проводила военные учения "Кавказ-2008".

"В этом году Россия в непосредственной близости от наших границ собирается провести значительно более масштабные учения "Кавказ-2012". Это мероприятие, конечно же, "совершенно случайно" совпадает с нашими выборами...", – подчеркнул тогда глава грузинского внешнеполитического ведомства.

фото: function.mil.ru

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