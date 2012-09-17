Третьяков: страх проиграть выборы заставляет власть заигрывать с оппозицией

{1-} Заявления представителей Партии регионов о готовности сотрудничать с оппозицией – не более чем игра на европейскую публику, заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков в интервью журналистам.

«Показательно, что одновременно с заявлением представителя партии власти прозвучало заявление европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Штефана Фюле о том, что главная проблема Украины – это несоблюдение договоренностей», - сказал Александр Третьяков. Он отметил, что заявлениям представителей ПР не верят не только внутри Украины, но и за ее пределами, потому что их слово расходится с делом.

«Пока что готовность сотрудничать с оппозицией на деле выражается в разгуле административного ресурса, давлении на оппозиционных кандидатов, махинациях с составами комиссий», - заявил Александр Третьяков.

По мнению политика, главным образом страх перед проигрышем на выборах заставляет «регионалов» декларировать свою готовность к сотрудничеству с оппозицией. «Очевидно, некоторые представители Партии регионов осознают, что, вопреки попыткам власти исключить оппозицию из политического процесса, именно она победит на выборах», - уверен Александр Третьяков.

Также, считает депутат, власть, показывая свою якобы готовность к политическому диалогу, занимается «очковтирательством» европейским партнерам Украины

Напомним, что в ходе 9-й Ялтинской ежегодной встречи, организованной Ялтинской европейской стратегией, заместитель главы Партии регионов Сергей Тигипко заявил о том, его партия готова сотрудничать с оппозицией.

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