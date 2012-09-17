Трехтомник Иннокентия Гизеля признали одним из лучших изданий года в Украине

{1-} Одним из лучших книжных изданий года на львовском Форуме издателей признан трехтомник Иннокентия Гизеля, украинского религиозного и общественного деятеля XVII века.

Об этом сообщает сайт Форума.

Гизель был ректором Киево-Могилянской коллегии (согласно завещанию Петра Могилы) и архимандритом Киево-Печерской Лавры. Его произведения – уникальные памятники украинской литературы и философии, в которых раскрывались не только религиозные темы, но и социальные вопросы.

«Бездействие, избегание социальной позиции является большим грехом, чем действие с возможностью ошибиться. Потому что мы все ошибаемся. И эта концепция Гизеля – новаторская для культуры XVII века – является очень актуальной и сегодня», - отметила Леся Довгая в комментарии интернет-ресурсу.

Работа над изданием длилась более шести лет. Как рассказала редактор и составитель издания Леся Довгая, оригинальные латинские тексты в собрании сопровождаются переводом на украинский язык, что впервые делает произведение Гизеля доступным широкой аудитории.

Трехтомник издало львовское «Свичадо», а финансовую поддержку оказал Канадский институт украинских студий и сын составителя и редактора издания Олесь Довгий. И теперь произведения украинского мыслителя, который освещал не только вопросы духовности, но и социальные проблемы, доступны широкой общественности.

Форум издателей во Львове проходил уже в 19-й раз и завершился вчера, 16 сентября. В рамках выставки профессиональное жюри каждый раз отбирает лучшие книги года.

Форум издателей проводится ежегодно с 1994 года. Согласно Указу Президента Украины имеет статус национального мероприятия. За 1994-2010 гг. на Форуме побывало более 600 тысяч посетителей. Основные мероприятия Форума - Книжная ярмарка, конкурс «Лучшая книга Форума», Бизнес-форум.

Форум является центральным событием книжной индустрии Украины, на котором обсуждаются вопросы книгоиздания и перспективы развития отрасли.